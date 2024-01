Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Inzaghi punta al terzo trionfo consecutivo, che lo renderebbe l'allenatore più vincente nella storia della competizione con cinque titoli, mentre Mazzarri potrebbe definitivamente uscire dalla crisi. Nelle previsioni di Planetwin365 e William Hill, i nerazzurri sono favoriti tra 1,85 e 2,10, mentre il successo nei novanta minuti del Napoli si gioca tra 3,40 e 4,60. Il pareggio, con conseguenti calci di rigore, vale 3,30. Gli analisti vedono in vantaggio l'Over 2,5, offerto a 1,84, rispetto all'Under, fissato a 1,86. Avanti anche l'opzione Goal a 1,70, contro il 2,20 del No Goal.

A secco nella semifinale contro la Lazio, Lautaro Martinez vuole essere decisivo nell'ultimo atto: è l'argentino il favorito tra i marcatori a 2. Si sale a 2,80 per Marcus Thuram e a 3 per Hakan Calhanoglu, entrambi a segno con il Napoli nella gara di campionato. Si alza a 4 la quota per Giovanni Simeone e a 4,75 per Khvicha Kvaratskhelia. Vale 5 volte la posta, invece, la firma di Alessio Zerbin, protagonista con una doppietta della semifinale vinta con la Fiorentina.