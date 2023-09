"Gol" è la parola d'ordine di questa Serie A nelle prime quattro giornate. Nell'ultimo weekend di campionato, in particolare, sono arrivati risultati pesanti come il 7-0 rifilato dalla Roma all'Empoli, o il 5-1 nel derby tra Inter e Milan. In rete da inizio stagione, quasi tutti gli attaccanti più attesi hanno messo la firma su almeno una segnatura. Così la sfida non è più solo tra singoli, ma tra le varie coppie di bomber di ciascuna squadra.

In pole secondo i betting analyst di Snai, in testa c'è il duo targato inter, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram proposti a 1,75. Seguono Vlahovic e Chiesa, attaccanti della Juventus, che vedono lo scettro della classifica marcatori "a coppie" a 2,25. Più distanti gli altri: Osimhen e Kvaratskhelia del Napoli si giocano a 7,50, Giroud-Leao e Lukaku-Dybala sono visti a 10.