Aver vinto le ultime due edizioni pone l'Inter inevitabilmente in cima alla lista delle candidate per la conquista della prossima Coppa Italia, che oggi propone l'inizio dei trentaduesimi di finale. Le quote di Betaland danno i nerazzurri favoriti a quota 4.00 volte la posta, con Napoli e Juventus prime alternative a 4.50. Vicine il Milan a 6.50, la Roma a 8.00 e la Lazio a 10.00, mentre si sale di quota con l’Atalanta (a 15.00) e la Fiorentina che ci riprova dopo la finale persa nella passata stagione ed è bancata a 20.00.