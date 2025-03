Dopo la vittoria del De Kuip, l'Inter ospita il Feyenoord a San Siro con l'obiettivo di raggiungere i quarti di Champions League. I bookie, come riporta Agipronews, vedono nettament favorita la squadra nerazzurra: l'1 si gioca a 1,35 sia su Betflag sia su William Hill, mentre pareggio e vittoria degli olandesi sono in lavagna a 5,10 e 7,50. L'Under è offerto a 2,15, mentre l'Over paga 1,63 la posta.

Tra i marcatori i favoriti sono Lautaro Martinez (in dubbio per un affaticamento) e Marcus Thuram, entrambi offerti a 2,25. Hakan Calhanoglu paga invece 3,25, mentre tra gli ospiti spicca Carranza (a 5), con Redmond e Paixao in lavagna a 6.