In discesa secondo i bookies la strada dell’Inter in Champions che, dopo il blitz di Bergamo che ha rafforzato il primato in campionato, viaggia verso l’Austria per affrontare il Salisburgo già sconfitto a San Siro. Un’altra vittoria nerazzurra (sarebbe la terza in quattro gare di Champions per i vicecampioni d’Europa) si gioca a 1,60 e si fa preferire al pareggio a 4,25 e al successo austriaco a 5,25.