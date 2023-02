Dopo il gol di Lukaku che ha conferito all'ambiente nerazzurro un bel po' di fiducia in vista della gara di ritorno in Portogallo, a dare fiducia all'Inter sono anche i bookmakers che sul passaggio del turno votano Italia. Squadra di Inzaghi quotata a 1.28 rispetto ai 3.75 del Porto . Destino che i meneghini condividono con i cugini del Milan, a 1.65, favorito sul Tottenham a 2.25.

Dopo l'andata degli ottavi, cambiati gli scenari anche nelle quote per la vittoria finale della Champions. Favorito assoluto resta il Manchester City di Guardiola, mentre tra le italiane la fiducia maggiore la gode il Napoli di Spalletti, seguito dall'Inter, quotata a 26.00. Sempre per quanto riguarda i vice-campioni d'Italia l'eliminazione ai quarti è a 1.90, in semifinale è a 4.50, in finale è a 12.00.