Erik ten Hag, manager del Manchester United, è ansioso di risolvere la situazione legata al reparto portieri, in mezzo all'incertezza sul futuro di David De Gea, attualmente svincolato dopo che il suo contratto scaduto lo scorso 30 giugno non è stato rinnovato. L'olandese ritiene l'ex Atletico Madrid non sia all'altezza dello standard minimo richiesto a un estremo difensore per il gioco con i piedi, al contrario di André Onana, il profilo perfetto per le sue richieste che non avrebbe difficoltà ad adattarsi facilmente anche in Premier League dopo aver stupito nella sua prima stagione all'Inter.

L'obiettivo di mercato ormai è noto e, sebbene il budget dei Red Devils sia limitato dalle restrizioni sul fair play finanziario e non vi sia ancora chiarezza sulla situazione societaria, Ten Hag ritiene che un portiere e un centravanti siano raggiungibili a livello economico in questa sessione, soprattutto perché le partenze dovrebbero coprire parte dei costi. Lo riporta la BBC.