La Premier League vuole porre un freno deciso ai movimenti di mercato dell'Arabia Saudita. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo AS, alcuni club della massima serie inglese indispettita dallo strapotere saudita sul mercato. Come riporta il quotidiano spagnolo 'As' alcuni club inglesi hanno chiesto alla FIFA di adottare un provvedimento per limitare le maxi offerte che nelle ultime settimane sono arrivate direttamente dalla Saudi Pro League.