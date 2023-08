Benjamin Huggel, ex nazionale svizzero oggi opinionista della SRF, ha parlato del passaggio di Yann Sommer all'Inter comprendendo le ragioni che hanno spinto il numero uno della Nati a lasciare il Bayern Monaco: "Gli è stato permesso di sostituire Manuel Neuer. Ha mostrato le sue doti, anche se alcuni gol subiti potevano essere evitabili. Ma adesso va via da campione di Germania. Sommer a Monaco non ha mai ricevuto il sostegno che merita un portiere titolare. È sempre stato solo un sostituto di Neuer ed è stato trattato di conseguenza. Il suo approdo all'Inter, quindi, non è un fallimento, ma un passo logico".