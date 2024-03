Intervistato da Numero Diez, l'ex calciatore Dario Hubner è tornato sul suo esordio in Serie A, sul mancato trasferimento all'Inter e non è mancato il riferimento alla squadra di Inzaghi: "È stata una nottata un po’ particolare (quella prima del suo esordio in A, ndr). Verso le 23:30 c’è stato l’incidente di Lady Diana, per cui fino alle 3:30/4 di mattina ero sveglio per seguire le notizie. San Siro era tutto esaurito per l’esordio di Ronaldo, essendo uno stadio abbastanza perpendicolare sembrava di essere in mezzo con la gente che ti schiacciava, un’esperienza bellissima. Poi la partita l’abbiamo giocata, ho segnato ed è stata una soddisfazione grandissima. Alla fine è entrato Recoba, che ha fatto 10 partite in 5 anni e una l’ha fatta con me, ha segnato due gol e mi ha rovinato la giornata (ride ndr.)" ha detto a proposito della sua prima partita giocata nel massimo campionato italiano.

Sul mancato trasferimento all'Inter:

"Il mio procuratore mi ha detto che, quando Del Vecchio giocava a Venezia, l’Inter mi ha chiesto come terza punta. Del Vecchio era richiesto anche dalla Roma, quindi poteva decidere se andare nella Capitale oppure a Cesena per concretizzare lo scambio. Lui era di proprietà dell’Inter, scelse la Roma e i nerazzurri presero Branca".

Sull'Inter di Inzaghi:

"Seguo sempre la Serie A anche se ultimamente mi diverto un po’ di meno, a parte alcune squadre, ad esempio l’Inter mi diverte. Mi ha impressionato Thuram, non ero convinto ma mi sono ricreduto alla grande. Ho visto un grandissimo attaccante: corre, fa i movimenti ed è veramente bravo con i piedi".

Chi vince la Serie A?

"Credo l’Inter, è la squadra che gioca meglio di tutti, ha il collettivo migliore e nonostante tantissime partite ha sempre la squadra migliore da mettere in campo, grazie ai cambi. La Champions League è un terno al lotto, ma l’Inter può fare molto bene. Ci sono squadre come il Manchester City, il Bayern Monaco o il Real Madrid, è difficile. L’Inter l’anno scorso ha fatto un bel percorso arrivando in finale, quest’anno se la può giocare. Vincere lo scudetto sarebbe un valore aggiunto, può trasmettere la mentalità di non aver niente da perdere, possono fare bene in Champions League".