"Ho 86 anni, ma tifo per l'Inter da 87 anni ovvero da quando ero nella pancia di mia mamma, anche lei interista". Parola di Giuseppina, o forse è meglio dire nonna Giuseppina, la simpatica signora che ieri ha attirato l'attenzione di tutti i telespettatori di Inter-Lazio che, diventata popolare sul web, si confessa al canale Youtube di Marco Barzaghi. "Ieri è stata una bella giornata, ma all'inizio che nervi quando ha segnato la Lazio. Per fortuna abbiamo vinto". Ieri a San Siro con il nipote, aveva con sé "un cartello nel quale chiedevo a Barella di regalarmi la maglia e che il club manager Ferri ha esaudito il suo sogno facendo vedere il cartello a Nicolò. Vorrei fare una foto con Zanetti. Se potessi venire al derby contro il Milan e incontrarlo, sarei felicissima" ammette. "Il Milan e la Juve non mi stanno simpatiche e speriamo di arrivare in finale di Champions.

Se l'Inter vincesse la Coppa, sarebbe bellissimo. Come nell'anno del triplete del 2010. Tiferò per l'Inter fino alla morte".