Anche Roberto Hilbert, altro ex giocatore del Bayer Leverkusen, racconta quello che è stato il passato di Hakan Calhanoglu nella formazione all'epoca allenata dall'attuale tecnico del Benfica Roger Schmidt: "Io e Hakan ci siamo sempre rispettati, è un amico. Mi è sempre piaciuto tanto: è un ragazzo gentile, con un rapporto forte con la famiglia. Non era il giocatore che spendeva soldi e li mostrava a tutti. Mentre tra Calha e Schmidt c'era un bellissimo rapporto, si piacevano a vicenda. Il mister ha insistito per averlo con noi: saranno contenti di ritrovarsi".