Dopo aver parlato a Sportmediaset della sfida in programma per questa sera al Meazza, dove si incontreranno le sue due ex squadre Inter e Lazio, l'ex calciatore brasiliano Hernanes è stato interpellato anche da Radio Kiss Kiss Napoli per una chiacchierata sul big match all'orizzonte tra nerazzuzzi e Napoli al Maradona. "Il Napoli non ha un problema realizzativo - ha premesso nella sua considerazione sula squadra di Antonio Conte -, le squadre che vincono il campionato devono essere solide e avere la giusta mentalità, una mentalità che va acquisita. Nella partita contro l’Udinese ho notato che Conte non fosse troppo tranquillo".

Su Neres:

"Manca tanto, dopo aver perso Kvaratskhelia non ci voleva".

Napoli-Inter?

"Avere più competizioni sicuramente ti può influenzare, sarà una partita a scacchi. I nerazzurri provano sempre ad imporre il proprio gioco, anche a Torino contro la Juventus hanno fatto così".