Gli errori da matita blu commessi sotto porta da Romelu Lukaku con Fiorentina e Salernitana nelle ultime due partite dell'Inter sono figli di una condizione mentale non ottimale del giocatore, secondo Anderson Hernanes: "Sappiamo che è capace di segnare certi gol, forse c'è qualcosa che non va fuori dal campo - le parole del Profeta durante la 'Domenica Sportiva' -. Non è felice, c'è qualcosa che non va a livello mentale, emozionale".