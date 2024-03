"Ci sono state tante occasioni mancate dall'Inter in casa e ad essere onesti anche dall'Atletico dopo l'1-1. Ma questi ragazzi riescono sempre a trovare il modo e gli va dato atto". Così Thierry Henry commenta l'eliminazione dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League.

"Atletico tra le favorite? Penso che sarà una squadra difficile da battere. - continua - Non troveranno tante squadre con lo stesso modulo con cui giocano, il 5-3-2, ma il calcio è una storia di occasioni, se le manchi vieni punito. Griezmann? E' straordinario come capisca la partita, come difenda, come abbia giocato a lungo pur senza finire la partita. Ma anche l'intera squadra, lo stadio, importantissimo quando puoi giocare il ritorno in casa e hai supplementari e rigori. Come ho detto, è una squadra pericolosa. E Griezmann è stato l'X Factor. Lo stesso Oblak, molti dicono che abbia già alle spalle gli anni migliori ma resta un grande portiere e lo ha dimostrato anche stavolta".