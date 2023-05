"Dopo il Mondiale non è stato facile. Lui lo sa. E' tornato ed è un segno di grandezza. Chiunque troverete in finale spero che potrete vincere e sarò contento per te". Così Thierry Henry si è rivolto a Romelu Lukaku nel corso di un'intervista con la CBS svolta a bordo campo ieri sera al Meazza dopo la partita.

"Gli ho scritto ogni giorno dopo il Mondiale, perché non era facile. Sono molto orgoglioso di lui", ha detto ancora Henry, protagonista poi di un siparietto con il centravanti. Il francese ha chiesto la maglia al giocatore interista ("Quello che ho detto non è gratis", ha scherzato), che ha promesso di regalarla ma solo dopo l'antidoping. "Non ha il mio fisico e quindi non vuole togliersi la maglia", ha detto allora l'ex attaccante di Arsenal e Barcellona tra le risate dei presenti.