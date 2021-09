Henderson: “Tutto il calcio rispetta Kjaer per come si è comportato con Eriksen”

Il capitano del Liverpool: "Non ho potuto fare a meno di essere impressionato dal modo in cui Simon si è comportato"

La partita di questa sera tra Liverpool e Milan sarà l'occasione per il capitano dei Reds Jordan Henderson per poter esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti di Simon Kjaer, per il modo in cui ha gestito la drammatica situazione del malore occorso a Christian Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia. Dal proprio profilo Twitter, il nazionale inglese ha spiegato: "Non riesco nemmeno a immaginare come sia stata quell'esperienza per i giocatori della Danimarca e sono enormemente sollevato che Christian continui a recuperare, ma come capitano non ho potuto fare a meno di essere impressionato dal modo in cui Simon si è comportato e guidava la sua squadra. La Uefa ha assegnato a Simon e al team medico danese il President's Award, ed è giusto e meritato. Ma spero che Simon sappia anche di avere il rispetto e l'ammirazione di tutti nel calcio per quello che ha fatto quel giorno".