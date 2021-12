Hemmingsen, ds Odense: “Ritorno di Eriksen? Non ho nulla da commentare”

Il dirigente del club danese non vuole rispondere in merito alla possibilità di rivedere il centrocampista in biancoblu

Christian Liotta

Ma esiste davvero la possibilità che Christian Eriksen, che nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi nel centro sportivo dell'Odense, possa aggregarsi al suo vecchio club? A questa domanda, il direttore sportivo degli Stribede Michael Hemmingsen non ha voluto sbilanciarsi: "Non ho nulla da commentare, in realtà non mi preoccupo di rispondere. Qui c'è qualcuno che vuole parlare della partita", le parole di Hemmingsen a margine del match di Coppa di Danimarca vinto per 2-0 contro il Randers.

(BT)