Milan van Ewijk, terzino destro dell'Heerenven, non ne fa mistero: un eventuale trasferimento al PSV Eindhoven sarebbe di suo alto gradimento. Anche perché, rivela il 21enne ai microfoni di VoetbalPrimeur, gli permetterebbe di seguire le tracce di un giocatore col quale rivela di avere anche dei contatti: "Sarebbe davvero un buon momento per fare questo passo. Firmerei anche per fare quello che ha fatto Denzel Dumfries, ma non so se ci sono contatti".