Hasselbaink: “Lukaku ama l’Inter? Poteva restare dimezzandosi lo stipendio”

L'ex attaccante del Chelsea: "Comportamento irrispettoso, la cosa migliore che possa fare è non rilasciare più interviste"

"La cosa migliore che può fare Lukaku è non rilasciare più interviste". Il consiglio arriva dagli studi di Sky Sports, per bocca di Jimmy Floyd Hasselbaink , ex attaccante del Chelsea, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Big Rom che hanno fatto molto rumore sull'asse Milano-Londra.

"Romelu mi piace, penso che sia un giocatore assolutamente magnifico - ha spiegato l'olandese -. Quando gioca dà al Chelsea una dimensione diversa. Ma quello che ha detto, e come lo ha detto, non lo capisco. Sappiamo tutti che ha dovuto lasciare l'Inter perché il club era in difficoltà finanziarie, quindi se ama davvero l'Inter doveva dire: 'Datemi metà del mio stipendio, voglio restare qui'. Non è successo, vero? No, appunto. Quello che ha fatto è davvero irrispettoso".