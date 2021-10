UFFICIALE – HAPPYBET diventa Official Regional Partner dell’Inter

L'annuncio del club sul sito ufficiale nerazzurro

"FC Internazionale Milano, campione di Serie A 2020-2021, e HAPPYBET , brand del Gruppo Snaitech, sono lieti di annunciare una nuova partnership che vedrà l'operatore tedesco e austriaco diventare Official Regional Partner nerazzurro - si legge nel comunicato -. Il marchio HappyBet è sinonimo di affidabilità e competenza nei mercati tedesco e austriaco. Nel 2017 la società è stata acquisita dal gruppo Playtech, azienda leader nel settore dei giochi operante in 24 paesi diversi che dal 2018 controlla anche Snaitech".

"La predilezione per l'innovazione è il valore chiave che lega i due brand e suggella la partnership, come dimostra la visibilità che il brand HAPPYBET riceverà in selezionati paesi europei sui Virtual Cam Carpet e sui tabelloni LED a bordo campo durante le partite casalinghe dell'Inter a lo Stadio San Siro grazie all'innovativa tecnologia di geolocalizzazione Digital Overlay®️ adottata dal club - precisa il club nerazzurro -. La nuova partnership prevede anche ulteriori iniziative esclusive che verranno lanciate nel corso della stagione che promuoveranno il brand HAPPYBET presso la vasta fanbase di uno dei club più iconici a livello internazionale".