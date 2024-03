In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, il blog Betway Insider ha raccolto l'opinione dell'ex giocatore di Inter e Como Hansi Müller: "L’Atletico è una squadra che non si stanca mai, come il suo allenatore. Ho molto rispetto per questa compagine. Però, l’Inter, anche fuori casa ha dimostrato di giocarsela. Vuole sempre il pallone e son convinto che i nerazzurri ce la faranno. Anzi, in questo momento, per me, sono i favoriti per la vittoria della Champions League. Come qualità l’Inter ha 10-15% in più e questo farà la differenza con l’Atletico. La squadra di Simeone è attualmente quarta in classifica e non ha niente su cui puntare in campionato. Per questo stanno concentrando tutte le energie sulla Champions. Credo però che l’Inter sia troppo più forte".

Müller poi si sbilancia in un pronostico: "Per me l’Inter vincerà con il punteggio di 2-1. I goal saranno di Marko Arnautovic – se giocherà – e Lautaro Martinez. La finale potrebbe essere Inter-Bayern Monaco, con i nerazzurri oggettivamente favoriti visto il loro momento". E a proposito di Bayern e di Bundesliga in generale, c'è anche un desiderio: "Il 10 dell’inter, Lautaro, è più attaccante che centrocampista secondo me. Lo vorrei in Germania, sono un suo grande tifoso però conosco Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Pavard che hanno giocato qua… Hanno una rosa incredibile!”.