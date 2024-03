Dopo la prestazione non convincente di Jeremie Frimpong contro la Scozia, Ronald Koeman virerà definitivamente su Denzel Dumfries come estrerno destro della Nazionale olandese. Se ne dice convinto l'ex calciatore Hans Kraay Jr. ai microfoni di ESPN: "Frimpong agisce dalla parte sbagliata. Originariamente non è un vero difensore. Se riesce ad esprimersi come sa in attacco, è micidiale, perché è stato coinvolto in 22 gol in questa stagione".

Kraay aggiunge: "Forse sono della vecchia scuola, ma Dumfries non ha mai deluso le aspettative. Allora merita molto credito. È un terribile avversario contro cui giocare. Koeman alla fine sceglierà lui".