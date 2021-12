Handanovic a ITV: “Dato un segnale a noi e alle altre. Mai giocato così bene”

"Dove migliorare? Serve uno stop successivo in gare come quelle contro il Real Madrid", ha aggiunto

È il capitano Samir Handanovic il primo giocatore a presentarsi ai microfoni di Inter TV dopo la netta vittoria dei nerazzurri in casa contro il Cagliari: "È importante vincere sempre indipendentemente da cosa fanno gli altri. Oggi però conoscevamo i risultati delle altre e volevamo mandare un segnale sia alle altre che a noi stessi. Stiamo bene, siamo in salute. La squadra gioca molto bene, stiamo raccogliendo quello che ci appartiene e per cui lavoriamo".

"No. Questa è l’Inter che gioca meglio tra quelle che ho visto io. Un aspetto dove possiamo migliorare? Appena me l'hai chiesto ho subito pensato a Madrid, abbiamo giocato tante volte contro di loro, abbiamo dato la sensazione di poter vincere ma abbiamo sempre perso. Questo ci manca, un pizzico di qualcosa che il Real aveva e noi no, per questo abbiamo perso. È lo step successivo”.