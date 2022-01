Handanovic a ITV: “350 in Serie A? Ho ancora traguardi da raggiungere”

L'estremo difensore nerazzurro analizza così il match a Inter TV

Intervistato da Inter TV, il capitano nerazzurro Samir Handanovic commenta così il match pareggiato dall'Inter per 0-0 sul difficile campo dell'Atalanta: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, è sempre così qua. Non è mai semplice giocare contro di loro, soprattutto dopo la partita di mercoledì. È un pareggio giusto, alla fine potevamo anche vincerla, ma il risultato ci sta. Abbiamo provato comunque a fare il nostro gioco a Bergamo, ci prendiamo questo punto".

Stasera è stata la tua partita numero 350 in Serie A, il primo portiere nella storia.

“Le parate sono tutte complicate, è sempre difficile dire quale è stata la più difficile. Poi dal mio punto di vista posso dire che contro Muriel non è stato facile, soprattutto per come tira lui”.