Handanovic a DAZN: “Non ripetiamo gli errori dell’andata. Altro clean sheet? Spero”

Il portiere sloveno: "Siamo stati troppo leggeri all'Olimpico, malgardo abbiamo fatto un'ottima partita"

Il capitano dell'Inter Samir Handanovic presenta la sfida di questa sera contro la Lazio anche davanti ai microfoni di DAZN: "Più carichi per la sconfitta dell'andata? Non credo, è successo tanto tempo fa. L'importante sarà non ripetere gli errori dell'andata, siamo stati leggeri e abbiamo perso anche per questo pur avendo fatto un'ottima partita. Le gare da imbattuto? Quando le punte sono i primi difensori allora succede così. Però se fai questa domanda vuol dire che me li chiami i gol... Ah no? Allora speriamo in un altro clean sheet", dice sorridendo per poi liquidare una domanda sull'età: "Cosa farò in futuro? Pensiamo a oggi, ci sarà tempo per parlare".