Handanovic a DAZN: “A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte inca..are”

Il portiere nerazzurro: "Ci sono tante partite da giocare, quello che è successo oggi è già passato"

Samir Handanovic esprime l'amarezza per la sconfitta nel derby di tutta l'Inter anche ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo fatto tutto noi, il derby lo abbiamo perso noi. Potevamo gestire meglio gli ultimi 15 minuti, lì abbiamo perso. Ma non c'è tempo per piangere, abbiamo tante partite e dobbiamo gestire meglio i momenti andando avanti. Il secondo gol? Un portiere sente di poter fare meglio, non sono riuscito a tirare il pallone fuori e avrei dovuto aspettarmi che sarebbe finita lì. Si può sempre fare meglio, se non prendevo gol era meglio".

Sui possibili effetti psicologici nello spogliatoio, il capitano aggiunge: "A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte incazzare, quando perdi a volte non è tutto da buttare via. Ci sono tante partite da giocare, siamo sempre primi. Quello che è successo oggi è già passato, ora dobbiamo prepararci per la Coppa Italia. Se giochi a calcio come noi, a volte sbagli e sei punito come a volte non siamo stati puniti per errori peggiori".