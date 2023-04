Il suo presente è la Turchia e il Trabzonspor, col quale sta vivendo le ultime settimane di contratto. Ma nel cuore di Marek Hamsik il Napoli ha sempre un posto speciale. E il centrocampista slovacco, raggiunto dal quotidiano Il Mattino, esprime tutta la sua gioia per la vittoria del campionato da parte della squadra partenopea. Frutto a suo dire più della qualità del gruppo di Luciano Spalletti che del flop collettivo delle contendenti: "Non mi sembra che le rivali fossero meno deboli di altri anni. L'Italia ha Inter e Milan in semifinale di Champions e tante altre in Europa League e Conference. Vuol dire che il dominio del Napoli nasce dalla sua forza".