Dietmar Hamann, ex centrocampista della Nazionale tedesca oggi opinionista di Sky Sports Deutschland, considera ormai segnata la carriera di Manuel Neuer. Intervistato da SportBild, Hamann ritiene che il Bayern Monaco dovrà trovare alla svelta un portiere al quale affidare le chiavi della difesa: "Non puoi più tenere conto di Manuel Neuer. Anche Yann Sommer è stata una soluzione provvisoria. Ora è giunto il momento per me in cui il Bayern non può più contare su di lui. I dubbi su un ritorno di Neuer sono troppo grandi.

Anche se dovesse rientrare, nessuno sa in quale stato di forma. Il suo infortunio sugli sci è costato molti soldi al club, forse anche un successo sportivo. È triste che possa finire così. Ma il Bayern ora deve avere un portiere esperto che dia al club tre o quattro anni di sicurezza".