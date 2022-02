Hall of Fame Inter, ufficiale l’ingresso di Wesley Sneijder

L'olandese entra nell'Olimpo dei grandi del club nerazzurro

Uno degli eroi del Triplete 2010 entra di diritto nell'Olimpo della storia nerazzurra: Wesley Sneijder è stato infatti eletto dai tifosi interisti per l'ingresso nella Hall of Fame del club. Sneijder, 116 partite e 22 gol realizzati nella sua esperienza italiana, ha portato in dote all'Inter la bellezza di sei trofei.