Hall of Fame – Da Corso a Suarez fino a Sneijder: i 57 centrocampisti candidati

Chi sarà la leggenda che succederà a Esteban Cambiasso?

Si sono aperte ufficialmente mercoledì scorso le votazioni per eleggere quattro nuove leggende (una per ruolo) della storia dell'Inter da introdurre nella Hall of Fame della Beneamata. Scopriamo i 57 centrocampisti candidati a succedere Esteban Cambiasso, una carrellata di nomi che va da Corso, Suarez e Mazzola, passando per personaggi fortemente legati ai colori nerazzurri come Oriali, Beccalossi, Berti, fino agli eroi del Triplete come Sneijder.