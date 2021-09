H. Muller: “Inter, ripetersi sarà difficile. Può fare bene anche in Champions”

"Sono felice che finalmente ce l‘abbiano fatta a rivincere", ha detto l‘ex nerazzurro"

Nel corso dell'evento che consegna il Premio Fair-Play Menarini a Castiglion Fiorentino, l'ex nerazzurro Hans-Peter Muller parla così ai microfoni di TMW: "Perché sono nel cuore degli interisti? Nella vita non conta solo lo sport - ha esordito -. Sono venuto all'Inter, ho fatto un anno al Como e questa è la mia carriera sportiva. Venire qui in Italia, vivere qua e conoscere la cultura e il modo di vivere degli italiani mi è rimasto. Sono stato sorpreso ed emozionato che dopo aver lasciato l'Italia trentasei anni fa mi abbiano chiamato per un premio molto particolare ed attraente. Sono molto felice".