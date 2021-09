Gullit: “Un onore essere qui con interisti. Abbiamo fatto grandi partite”

"Grandi partite e grande rivalità tra Inter e Milan" ricorda l'olandese sul palco del Facchetti Awards

Ancora altre dichiarazioni di Ruud Gullit, presente al Giacinto Facchetti Awards. "Un onore per me, pur nella tana dei serpenti (ride, ndr)" esordisce la leggenda rossonera. "Abbiamo fatto delle grandi partite ai tempi, una grande rivalità tra Inter e Milan. Penso che anche per quello abbiamo vinto così tanto in Italia e in Europa, Ringrazio i milanesi per come mi hanno fatto sentire a Milano. I capelli sono cambiati un po'. Quando mi vedo allora mi sembro una star del porno... Adesso sto un po' meglio. Dedico questo premio a tutte le persone che hanno sofferto per questo virus a Milano".