Sabato sera l'Inter se la vedrà con l'Udinese e per l'occasione il Messaggero Veneto ha deciso di intervistare Francesco Guidolin, ex allenatore dei friulani. "Non è il caso di deprimersi o fare drammi - le sue parole sul momento dei bianconeri -. La squadra ha le qualità per tornare al successo, l'importante è aver sistemato la classifica, a febbraio ci sono già trenta punti, non ci sono più pericoli. L'Inter? Per certi versi sono più facili da affrontare le partite con gli squadroni.