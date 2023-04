Curiosamente, quello di domenica alle 12.30 tra Inter e Lazio sarà il secondo match di questa stagione di Serie A arbitrato da Marco Guida, 41enne arbitro di Torre Annunziata, dopo Fiorentina-Atalanta 1-1 del 17 aprile scorso. Guida ha diretto l'Inter in 26 occasioni: 13 vittorie, sette pareggi e sei sconfitte il computo dei precedenti dei nerazzurri. L'ultima sfida risale allo scorso 13 marzo, con l'1-1 arrivato in extremis in casa del Torino.