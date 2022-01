Guerini: “Il Napoli merita applausi ma la favorita allo scudetto è l’Inter”

"Non escluderei ritorni di altre squadre e andrà capito cosa accadrà col Covid" ha aggiunto

L'ex calciatore e allenatore Vincenzo Guerini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha elogiato la squadra di Luciano Spalletti, dando però per favorita allo scudetto l'Inter: "Il Napoli merita applausi, quando poteva andare in fuga ha avuto problemi clamorosi di infortuni. Finalmente però si vede un campionato in cui non si sa chi vince".