Gubitosi, ad Tim: “Non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky”

Il dirigente dell'azienda di telco: "Loro e Dazn hanno partecipato al bando, noi abbiamo vinto"

"Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo. Di base non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky. Loro hanno partecipato, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali, accendere altre voci". Lo ha affermato l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, rispondendo a una domanda in conference call sul pronunciamento favorevole all'azienda di telco sull'accordo con Dazn per la trasmissione delle partite di Serie A.