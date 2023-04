"Quanto vorrei vincere la Champions? Molto". Ammette Pep Guardiola in conferenza alla vigilia dell'Euromatch contro il Bayern Monaco, ma poi replica con un pizzico di polemica: "Mi fate sempre la stessa domanda da sei-sette anni, da quando sono arrivato. Ci proveremo, non è semplice essere qui contro squadre come il Bayern Monaco e sono contento di essere qui. Sono felice di essere dove siamo in tutti i Tornei. Questo è il mio sogno, vivere tutto questo ancora, essere qui di fronte a voi in Champions e ci proveremo come ci abbiamo sempre provato, ma questo significa che vinceremo? No! L’importante è essere qui, giocare bene, dare il nostro meglio, sapere che alle 21 di domani dobbiamo essere perfetti e provare a ottenere un buon risultato da portarci in Germania. È tutto qui, è così che vivo la mio professione, se perdo, perdo. Non sono perfetto".

Ai quarti meglio affrontare una squadra esperta come il Bayern o una più brillante ma con meno esperienza europea come il Napoli?

"Non parlo del Napoli, altrimenti il loro allenatore diventa scontroso con me. In Italia sono così suscettibili… - dice a proposito di Luciano Spalletti -. Squadre come Bayern e Real Madrid sono abituate a giocare in Champions. Più giochi in questa competizione, più volte fai quarti di finale, semifinali, finali. Conosci l’ambiente, conosci le sensazioni perché ci sei già stato e sai cosa devi fare. Certo c’è anche l’effetto sorpresa dei nuovi, come siamo stati noi che abbiamo giocato una sola finale, questo ti dà qualcosa. Ma in entrambi i casi ciò che conta è il momento in cui arrivi e devi dare il massimo".