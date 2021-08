Guardiola elogia Lukaku: “È il migliore al mondo ad aprire spazi ai compagni”

ll tecnico del Manchester City, in vista di un possibile approdo di Lukaku in Premier League, ne tesse le lodi e lo considera una star al pari dei top

Potrebbe molto presto incontrarlo di nuovo da avversario, nel frattempo Pep Guardiola spende parole molto preziose per l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, sempre più vicino a tornare a Londra sponda Chelsea. Il tecnico del Manchester City, in un'intervista rilasciata a The Mirror, ha descritto minuziosamente la crescita di Big Rom, analizzandone le caratteristiche all'atto pratico: “Lui a 24 anni aveva segnato 100 gol in Premier League, non è male. Poi nei lanci lunghi conosciamo i duelli che fa: è veloce e forte. L’ho visto quando ha giocato per l’Everton con il mio amico Ronald Koeman: ci ha puniti qui all’Etihad Stadium e anche a Goodison Park. Aiuta a tenere la palla e a fare il movimento per gli altri giocatori: in questo è il migliore. Possiamo considerarlo un giocatore di livello mondiale”.