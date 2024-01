"Che rispetti le procedure" esordisce l'allenatore del City, Pep Guardiola che non ha ben gradito le parole di Ceferin a proposito delle presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte del club inglese di cui Pep è allenatore. "In quanto avvocato e presidente della UEFA, Ceferin dovrebbe aspettare e solo dopo fare quello che ritiene. Deve avere rispetto e aspettare. Ha tantissime cose da fare alla UEFA e come avvocato deve rispettare i tempi della giustizia e capire che abbiamo il diritto di difenderci" ha detto lo spagnolo senza troppo ricorrere alla diplomazia durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham.