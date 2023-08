In vista del grande appuntamento di questa sera tra Manchester City e Newcastle, l'allenatore dei citizens, Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa della vigilia, ha messo in guardia i suoi dopo aver conquistato il titolo di Campioni d'Europa nella finale di Istanbul contro l'Inter: dimos"trare di essere grandi ancora una volta è l'obiettivo stagionale: "Abbiamo bisogno di queste sfide, abbiamo vinto quello che abbiamo vinto e tutti vogliono giocare nella nostra squadra. E adesso è ancora più difficile per le tante competizioni del momento: gli infortuni, gli impegni ravvicinati... La nostra sfida è dimostrare ancora una volta chi siamo. Capire se siamo capaci di fare un altro passo in avanti. Non è mai facile nello sport, specie dopo questo genere di vittorie. Ma abbiamo bisogno proprio di questo. Provare, provare, provare nelle condizioni non ottimali.

Nel calcio e nello sport, ci sono sempre problemi. La grandezza sta nel come si superano. Questo aspetto definisce se sei una grande squadra o no. Non lo faccio spesso, ma è il momento di dirlo.