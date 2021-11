Gualzetti (Caritas Ambrosiana): “Volontariato e sport possono formare campioni”

Ieri, i giovani interisti Francesco Pio Esposito e Dennis Curatolo hanno partecipato all'iniziativa del CSI Milano servendo la cena agli ospiti del Refettorio Ambrosiano della Caritas

"Un settore giovanile per essere vincente non deve solo preparare i campioni di domani, un settore giovanile deve avere come priorità quella di formare ogni ragazzo e ogni ragazza a diventare un bravo e onesto cittadino di domani e a crescere nella vita - ha spiegato Massimo Achini, Presidente CSI Milano -. Vogliamo ringraziare i responsabili dei settori giovanili di questi club: sono persone meravigliose che credono davvero nelle valenze educative dello sport. Organizzare un’iniziativa come questa non è semplice".