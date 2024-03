La Procura provinciale di Madrid ha chiesto una condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione per frode fiscale a Carlo Ancelotti. Secondo l'accusa non sarebbe stato versato al fisco, da parte del tecnico, un importo pari a oltre un milione di euro tra il 2014 e il 2015 per un'omissione riguardante i diritti d'immagine.

Secondo l'accusa il tecnico avrebbe fatto ricorso a una rete di trust e altre società per la raccolta dei diritti d'immagine relativi all'accordo con il Real Madrid, simulando la cessione degli stessi a enti "privi di reale attività" per evitare di pagare tasse sulle somme ricevute.