La Nazionale francese arriverà in Germania con un unico obiettivo in testa: diventare campione d'Europa. Per avere più chance per riuscirci, secondo Antoine Griezmann, esiste una ricetta: "Dobbiamo vincere, non importa come. Per arrivare il più lontano possibile, bisogna avere un'ottima difesa - ha detto l'asso dell'Atletico Madrid ieri intervenendo in conferenza stampa -. Poi ci sono Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani e Olivier Giroud che possono segnare in qualsiasi momento. Questa è la nostra base: essere forti in difesa e non concedere nulla all'avversario, poi in attacco, nell'uno contro uno, nei cross o nei tiri dalla distanza, bisogna provare a segnare. È noioso da guardare ma ti aiuta a vincere”, ha spiegato Grizou con un sorriso.