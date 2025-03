L'ex portiere Attilio Gregori, raggiunto da News.Superscommesse.it, ha espresso il proprio parere su vari temi che riguardano il calcio italiano: nel seguente estratto, l'opinione di Gregori sugli estremi difensori della Serie A che ritiene tra i più forti. "Mi piace molto Carnesecchi, come anche Montipò. Però, il portiere che preferisco è un italiano che non gioca in Serie A ed è stato un vero peccato lasciarlo sfuggire. Mi riferisco a Guglielmo Vicario, che sta facendo ottime cose al Tottenham. Secondo me, avrebbe potuto difendere tranquillamente la porta di una grande del nostro campionato. Poi, anche Josep Martínez si sta giocando ottime chance per diventare tra i più bravi".