Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex attaccante Francesco Graziani ha parlato così del momento dell'Inter, positivo in campo ma incerto a livello societario: "C'è una situazione di campo che è meravigliosa, è una stagione fantastica - ha esordito -. Peccato per l'eliminazione contro l'Atletico Madrid, l'Inter poteva arrivare in fondo anche quest'anno. Ma credo che il futuro sia solido anche dal punto di vista societario. Perché se Zhang non riuscisse a restituire i soldi del prestito a Oaktree, il club andrebbe in mano a questo fondo".

Graziani è quindi tranquillo: "Preoccupazioni non ce ne sono. Vedremo cosa deciderà Oaktree. Dispiacerebbe se Zhang decidesse di lasciare perché in questo momento va tutto a meraviglia e c'è un buonissimo rapporto tra la squadra, l'allenatore e la dirigenza".