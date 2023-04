"Quando arrivai a Torino con i primi soldi guadagnati mi comprai un giubbotto double face, da una parte nero e dall'altra marrone, e lo giravo a seconda del pantalone che mettevo. L'Inter è così: molto bella in Champions e in Coppa Italia, ma in campionato il piatto piange". Questa la metafora usata da Ciccio Graziani nel descrivere il momento dei nerazzurri dopo il ko per 0-1 subito a San Siro contro il Monza. "Quando vedo queste partite non mi volto verso la panchina - spiega l'ex attaccante campione del mondo '82 a 'Sport Mediaset XXL' su Italia 1 -, non posso dirgli nulla in questo momento a Inzaghi. Invece i giocatori si mangiano tanti di quei gol, non concretizzano le occasioni importanti, fanno fare parate straordinarie ai portieri, anche se ieri Di Gregorio è stato molto bravo.