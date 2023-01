Ospite come di consueto negli studi di 'Sportmediaset XXL' su Italia 1, Ciccio Graziani dice la sua sulla prova dell'Inter vittoriosa ieri sera a San Siro contro l'Hellas Verona: "Considerando le forze in campo, io sarei stato contento del risultato, ma non della prestazione. L'Inter può fare di più, è vero che il Verona ha tirato in porta due volte, però anche gli ultimi 15 minuti di partita sono stati in apprensione.