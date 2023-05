Ciccio Graziani, ospite di SportMediaset, ha messo il focus sull'Euroderby, analizzando entrambe le prospettive: "I nerazzurri stanno davvero bene, hanno ritrovato entusiasmo e serenità. Il Milan, invece, pareva più caludicante ma ieri ha giocato da Milan contro la Lazio. Magari non erano i biancocelesti degli ultimi tempi, ma i rossoneri hanno vinto uno scontro diretto con la forza che ha permesso di andare sul raddoppio dopo pochi minuti. Leao out? Senza di lui, il Milan potrebbe avere un 50% di pericolosità in meno".