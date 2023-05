Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani magnifica quella che è stata l'azione del gol del 3-1 dell'Inter contro l'Atalanta, che ha portato Lautaro Martinez al gol: "Questa non è una partenza dal basso, è una verticalizzazione su Romelu Lukaku che si gira e mette in mezzo per Brozovic che poi ha il senso di servire Lautaro e di metterla lì per il gol. Tre tocchi e sono andati in porta, parliamo di un'azione meravigliosa". Si torna poi a parlare delle troppe sconfitte in campionato, che Graziani abbuona per l'esito della stagione: "Comunque vada, l'annata è positiva. Certo, 12 sconfitte non sono da Inter ma fra un anno o due se le ricorderà solo chi si occupa di fare le statistiche".

Il discorso si sposta sulla finale di Champions League e sulle parole del tecnico del Manchester City: "Pep Guardiola sa di essere favorito ma in una gara singola può succedere di tutto. E oltretutto lui ci è già passato due anni fa, quando era favorito e poi ha perso col Chelsea. Le differenze tra Romelu Lukaku e Erling Haaland? Non c'è partita... Il Lukaku di oggi è quello di tre anni fa, molto produttivo e presente. Ma l'altro è un marziano, è l'astro nascente del calcio mondiale. Peccato che la Nazionale non possa offrirgli una vetrina come potrebbero proporgliela altre".